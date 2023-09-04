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        Haberler Spor Futbol Samsunspor İstanbulspor maçı ne zamana ertelendi? Samsunspor İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak, yapılacak? - Futbol Haberleri

        Samsunspor - İstanbulspor maçına yağış engeli! Samsunspor İstanbulspor maçı ne zamana ertelendi?

        Süper Lig'in 4. haftasındaki Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı yoğun yağış sebebiyle durdu. Yoğun yağışın etkili olduğu maçta, hakemler birbirini duymakta zorlanırken, saha zemini etkili olan yağıştan olumsuz etkilendi. Topun zeminde zıplamaması üzerine maçın hakemi Burak Şeker maçı erteledi. Peki, "Samsunspor İstanbulspor maçı ne zamana ertelendi? Samsunspor İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?" İşte detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 04.09.2023 - 22:50
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          Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış nedeniyle maçın hakemi tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Yaşanan bu gelişme sonrasında taraftarlar Samsunspor - İstanbulspor maçının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Samsunspor İstanbulspor maçı ne zamana ertelendi? Samsunspor İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?" İşte ertelenen Samsunspor İstanbulspor maçının oynanacağı tarih...

        • 2

          SAMSUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

          Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

          Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak, Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi.

          Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.

        • 3

          Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi.

          Futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle birlikte görevliler, zemini çekçekle temizlemeye başladı.

          Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı. Şeker, sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti.

        • 4

          Topun zeminde zıplamaması üzerine Şeker, maçı erteledi.

          Statta yapılan anonsta maçın Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği bir tarihte oynanacağı açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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