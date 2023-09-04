Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış nedeniyle maçın hakemi tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Yaşanan bu gelişme sonrasında taraftarlar Samsunspor - İstanbulspor maçının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Samsunspor İstanbulspor maçı ne zamana ertelendi? Samsunspor İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?" İşte ertelenen Samsunspor İstanbulspor maçının oynanacağı tarih...