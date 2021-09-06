Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak Academie Sainte Marie forması giyen Gineli golcü oyuncu Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaşma vardığı bildirildi.

20 yaşındaki forvetin 5 yıllık resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.