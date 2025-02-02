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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması! - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması!

        Samsunspor, FIFA nezdinde açık davaları ve borçlarının olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 18:41 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:41
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        Samsunspor'dan transfer yasağı açıklaması!
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        FIFA tarafından verilen iki dönem transfer yasağı cezası yeni sezonda bitecek olan Samsunspor tarafından ceza ve borç konusunda açıklama yapıldı.

        Kulüp Avukatı Av. Anıl Dinçer imzalı yazılı olarak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Geçtiğimiz dönemlerde, eski futbolcumuz Moryke Fofana da dahil olmak üzere dört futbolcumuz, kulübümüz tarafından yapılan testlere katılmamış, bunun üzerine kulübümüz ilgili futbolculara disiplin cezası vermiştir. Bu süreç sonrasında eski futbolcumuz Moryke Fofana, FIFA’ya başvurmuş ve dava sonucunda FIFA, oyuncuyu kısmen haklı bulmuştur. Ancak, kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu dosya, Kasım 2024’te FIFA nezdinde kapatılmıştır. Şu anda FIFA nezdinde kulübümüzün hiçbir borcu ve açık davası bulunmamaktadır. Samsunspor Futbol Kulübü olarak, Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım’ın öncülüğünde tüm hukuki ve ekonomik süreçleri büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütmekteyiz. Kulübümüz, bir daha transfer yasağı ile de karşı karşıya kalmayacaktır. Buna rağmen, aylar önce kapanmış bir dosya üzerinden kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmaya çalışanların, dünkü mağlubiyetin ardından böyle bir girişimde bulunmaları manidardır. Samsunspor’un adını kullanarak kamuoyu ve taraftarlarımızı yanıltmaya çalışan kötü niyetli kişi ve kurumlar hakkında ivedilikle hukuki süreç başlatılacak ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Avrupa yolunda ilerleyen kulübümüze engel olmaya çalışan herkes, gereken hukuki cevabı anında alacaktır."

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