Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Dyorex Boluspor maçının ardından yönetim kurulunun toplandığı belirtildi.

Açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Fernando Boldrin ve Arvydas Novikovas'ın kadro dışı bırakıldığı kaydedildi.