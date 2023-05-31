DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Adı Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile anılan 19 yaşındaki stoper Yunus Emre Çift'in gelecek sezon takımda kalacağını açıklayan Yıldırım, "Yunus Emre için gelen teklif yok. Hem Yunus Emre hem de altyapıdan yetişen diğer genç oyuncumuz Muhammet Ali, Süper Lig'de bizim formamızla oynayacak" dedi.

BÜTÇE: 15-17 MİLYON EURO

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Başkan Yıldırım, 11 yıl aradan sonra mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig için 15-17 Milyon Euro arası bütçe ayırdığını belirtti.

"TARAFTARIN GAZINA GELMEM"

"Sokağa atacak param yok" diyen Yüksel Yıldırım, "Taraftarın gazına gelmem. Gazla hareket etmem. Denk bütçeye önem veririm. Taraftar, kendisine kombine alacak, forma alacak. Sadece kendisine almayacak arkadaşına da alacak, aldıracak. Bana ekonomik anlamda yardımcı olacak. Alacağım bir oyuncuyu onların katkısıyla almak isterim" şeklinde konuştu.

Transfer için Süper Lig'in bitmesini bekleyeceklerini, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer çalışmalarını yakından takip edeceklerini ifade eden Yıldırım, "Bu kulüpler gelecek sezon kadrolarını güçlendirecek. Bazı oyuncuları da gönderecek. Onların göndereceği oyunculardan bütçemize uyanları transfer edebiliriz" dedi.

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bazı eksikliklerin giderilmesi halinde 5-10 yıl gibi sürelerle 19 Mayıs Stadı'nı kiralayabileceklerini de söyledi.

"65 MİLYON EURO HARCADIM"

Yüksel Yıldırım, 12 saat şirketi için, 6 saat de Samsunspor için çalıştığını, Samsunspor'un sahibi olduğu günden bu yana 65 Milyon Euro harcama yaptığını sözlerine ekledi.

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