Samsunspor 4 isimle yollarını ayırdı

Samsunspor´da teknik direktör Ertuğrul Sağlam´ın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Atabey Çiçek, Okan Dernek, İbrahim Halil Çolak ve Bünyamin Cesur Karataş´ın sözleşmeleri yenilenmedi. Kulüp, sosyal medya hesaplarından "Teşekkürler çocuklar" etiketiyle paylaştığı video ile 4 oyuncuya veda etti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."