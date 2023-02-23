Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edilen Y.Ö. ile M.G.P. hakkında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde şüphelilerin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 5 paket halinde 25,83 gram metamfetamin, 9 kapsül sentetik ecza hapı, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1200 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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