Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Giriş: 23.02.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edilen Y.Ö. ile M.G.P. hakkında çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde şüphelilerin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 5 paket halinde 25,83 gram metamfetamin, 9 kapsül sentetik ecza hapı, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1200 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

​​​​Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
Can kaybı 43 bin 556'ya yükseldi
Okul servisi devrildi: 14 yaralı
Okul servisi devrildi: 14 yaralı
Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
Piyasalarda gün sonu
Piyasalarda gün sonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.