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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: 'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!

        Samsun'da, hakkında 'Uzaklaştırma' kararı olan 40 yaşındaki Cengiz Altınel, 2 gün önce bir restoranda çalışmaya başlayan boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki Pınar Altınel'i yaşanan tartışmanın ardından öldürdü. Katil zanlısı kendi canına da kıydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:51
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        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
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        Kadın cinayetinin son adresi Samsun oldu. Cengiz Altınel (40), boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel'in (32), 2 gün önce çalışmaya başladığı, Alaçam ilçesi Etyemez mevkiindeki bir akaryakıt istasyonun restoranındaki kafeye gitti.

        ÖNCE PINAR'I SONRA KENDİSİNİ VURDU

        Pınar Altınel, 32 yaşındaydı.
        Pınar Altınel, 32 yaşındaydı.

        AA'daki habere göre burada tartışmaya başlayan çiftten Cengiz Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra kendini vurdu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının ve kocasının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÇİFT AYRI YAŞIYORMUŞ

        Altınel çiftinin cansız bedenleri, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

        OLAY ANINDA ÇOCUKLAR DA VARDI

        Olayın yaşandığı sırada Alaçam Cumhuriyet İlkokulu özel eğitim sınıfından yaklaşık 25 öğrencinin kahvaltı programı için kafede olduğu ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

        'UZAKLAŞTIRMA' KARARI ALDIRMIŞTI

        Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı'nda önceki dönem Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapan Pınar Altınel'in yaklaşık bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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