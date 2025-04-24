Samsun haberleri: 'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Samsun haberleri: 'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Kadın cinayetinin son adresi Samsun oldu. Cengiz Altınel (40), boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Altınel'in (32), 2 gün önce çalışmaya başladığı, Alaçam ilçesi Etyemez mevkiindeki bir akaryakıt istasyonun restoranındaki kafeye gitti.

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ÖNCE PINAR'I SONRA KENDİSİNİ VURDU Pınar Altınel, 32 yaşındaydı. AA'daki habere göre burada tartışmaya başlayan çiftten Cengiz Altınel, yanındaki tabancayla Pınar Altınel'e ateş ettikten sonra kendini vurdu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının ve kocasının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇİFT AYRI YAŞIYORMUŞ Altınel çiftinin cansız bedenleri, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boşanma aşamasında olan çiftin ayrı yaşadığı, Cengiz Altınel'in Alaçam İlçe Halk Kütüphanesi'nde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

OLAY ANINDA ÇOCUKLAR DA VARDI Olayın yaşandığı sırada Alaçam Cumhuriyet İlkokulu özel eğitim sınıfından yaklaşık 25 öğrencinin kahvaltı programı için kafede olduğu ve herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.

'UZAKLAŞTIRMA' KARARI ALDIRMIŞTI Yeniden Refah Partisi Alaçam İlçe Başkanlığı'nda önceki dönem Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapan Pınar Altınel'in yaklaşık bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.