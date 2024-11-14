ATM'de işlem yaparken boynundan silahla vuruldu!
Samsun'un Atakum ilçesinde, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada boynundan tabancayla vurulan Ali G., ağır yaralandı. Ali G.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis zanlıları arıyor
Samsun'da olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Ali G., bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından boynundan tabancayla vuruldu.
SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI
DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.
YARALININ DURUMU KRİTİK
Ali G.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.