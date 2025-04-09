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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da vahşet! Anne öğretmen kızının boynunu kırıp bileklerini kesti | HABERLER | Son dakika haberleri

        Samsun'da vahşet! Anne öğretmen kızının boynunu kırıp bileklerini kesti!

        Samsun'da, 59 yaşındaki Sultan Günaydın, tartıştığı öğretmen olan kızı 34 yaşındaki Tuba Bahar Günaydın'ın boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdü. Kızının bileğini keserek olayı intihar gibi göstermeye çalıştığı tespit edilen anne Sultan Günaydın gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:01
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        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
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        Samsun'da olay, saat 03.30 sıralarında, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Öğretmeni olan Tuba Günaydın (34) ile annesi Sultan Günaydın (59) arasında tartışma çıktı.

        EVİN BANYOSUNDA BOĞUŞMA YAŞANDI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesiyle anne ve kızı arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu.

        BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Annesi tarafından öldürülen 34 yaşındaki Tuba Bahar Günaydın.
        Annesi tarafından öldürülen 34 yaşındaki Tuba Bahar Günaydın.

        Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Tuba Günaydın’ın boğazı sıkılarak boynunun kırılarak öldüğü, annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileğini kestiğini tespit etti.

        4 YIL ÖNCE EŞİNDEN BOŞANMIŞ

        2021 yılında eşinden ayrıldığı ve bekar olduğu öğrenilen Tuba Günaydın, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

        KATİL ANNE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın ise ifadesinde kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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