Samsun'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama, 1 gözaltı
Samsun'un Salıpazarı ve Tekkeköy ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Salıpazarı ilçesindeki operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Tekkeköy ilçesindeki operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Y. ve H.B'nin Muslubey Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi.
İkametlerde yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 130 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y. ve H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
1430 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'nde ormanlık alana Hint keneviri ekildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ormanda arama yapan ekipler, 1430 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Olayla ilgili E.I. gözaltına aldı.
Kenevir bitkileri ise sökülerek imha edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.