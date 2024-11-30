Samsun'da otomobil devrildi: 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun Çarşamba'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Feci kazada 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu Uras bebek öldü, 5 kişi yaralandı.
Yunus Emre Y. idaresindeki otomobil, Çarşamba-Salıpazarı karayolu Alibeyli Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Yasin Y, Cemil Y, Ümit Ş, Sebahat Ş. ve 6 aylık Uras Y. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
6 AYLIK URAS BEBEK KURTARILAMADI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Uras bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.