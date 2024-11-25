SAMSUN'DA 26 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.