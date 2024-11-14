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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu bulundu | Son dakika haberleri

        Samsun'da kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu bulundu

        Samsun'da haklarında kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu polis ekiplerince bulundu. Kızlar, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 00:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 00:58
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        Kayıp ihbarı yapılan 2 kız çocuğu bulundu
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 9 Kasım’da evlerinden çıkarak o günden itibaren haber alınamayan D.B. (17) ve arkadaşı M. Ö. (17) hakkında kayıp ihbarı yapıldı.

        AA'nın haberine göre; kayıp müracaatının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk ve Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

        Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde arkadaşlarına ait ikamette bulunan kızlar, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
        #Atakum
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