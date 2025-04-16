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        Haberler Gündem Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Güncel haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:04 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:04
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 kilogram kaçak tütün, 250 gümrük kaçağı şarj kablosu, 32 gümrük kaçağı cep telefonu ile 6 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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