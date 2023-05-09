Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi

Samsun'un Atakum ilçesinde halk otobüsü bir minibüsle çarpışarak öğrenci yurduna girdi

Giriş: 09.05.2023 - 01:21 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi
Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü sürücüsü Yiğit M. seferini tamamlayarak garaja döndüğü sırada Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan halk otobüsü içinde öğrenci olmayan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ali Fuat Başgil Erkek Öğrenci Yurdunun demir korkuluklarını aşarak binanın çamaşırhane bölümüne girdi. Binada ve otobüste maddi hasar oluştu.

Yaralanan halk otobüsü sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ve beraberindeki 2 kişinin ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Denizin ortasında şüpheli ölüm
Denizin ortasında şüpheli ölüm
Hırsız kocası çıktı!
Hırsız kocası çıktı!
Terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı
Terör örgütü PKK sempatizanları sandık müşahitlerine saldırdı
İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı
İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.