Samsun'da halk otobüsü öğrenci yurduna girdi

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü sürücüsü Yiğit M. seferini tamamlayarak garaja döndüğü sırada Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan halk otobüsü içinde öğrenci olmayan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ali Fuat Başgil Erkek Öğrenci Yurdunun demir korkuluklarını aşarak binanın çamaşırhane bölümüne girdi. Binada ve otobüste maddi hasar oluştu.

Yaralanan halk otobüsü sürücüsü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ve beraberindeki 2 kişinin ise kaza sonrası olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.