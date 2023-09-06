Samsun'da cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze namazında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Demirli Mahallesi Merkez Camisi'ne vefat eden bir kişinin cenaze namazını kılmak için gelen Ömür Kahraman, çıkan silahlı kavgada ayağından yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Kahraman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.