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        Haberler Gündem Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu - Güncel haberler

        Samsun'da binanın çatı katında yangın çıktı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 05:21 Güncelleme: 14.07.2024 - 05:21
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        Binanın çatı katında yangın çıktı
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        Emirfendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alaettin Koçak Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında bulunan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen ve tüm çatı katını saran yangın nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, daire ve çatıda büyük çapta hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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