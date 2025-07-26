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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da baraj gölünde 2 genç boğuldu | Son dakika haberleri

        Samsun'da baraj gölüne giren 2 genç boğuldu

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 2 genç boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:52 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:52
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        Samsun'da baraj gölünde 2 genç boğuldu
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Muhammed Emin Yaman (17) ve Tuncay Gençtürk (18), serinlemek amacıyla 19 Mayıs Baraj Gölü'ne girdi.

        Yaman ile Gençtürk'ün bir süre sonra suda gözden kaybolması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

        Olay yerine AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucu, iki gencin cesetleri sudan çıkarıldı.

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        #samsun haberleri
        #Baraj gölü
        #Son dakika haberler
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