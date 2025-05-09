Silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmada, çıkan kavgada Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B’yi (29) silahla yaraladığı iddia edilen Ferudun S. (34) ve eşi Merve S’yi (30) Atakum ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
Yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Ferudun S. ve eşi Merve S, saat 21.15 sıralarında motosikletle, aralarında alacak meselesi olduğu belirtilen Bülent B'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evine gitmiş, çıkan kavgada Ferudun S'nin silahla ateş açtığı Bülent B, eşi Saliha B. ve oğlu Ömer Faruk B. yaralanmıştı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.