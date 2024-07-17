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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da aile sağlığı merkezinde 2 doktor arasında kavga | Son dakika haberleri

        Samsun'da aile sağlığı merkezinde 2 doktor arasında kavga

        Samsun'un Atakum ilçesinde Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 2 doktor arasında kavga çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 06:40 Güncelleme: 17.07.2024 - 06:45
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        Aile sağlığı merkezinde 2 doktor arasında kavga
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        Atakum ilçesindeki Körfez Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. D.D. (55) ile Dr. S.M.T. (38) arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

        Dr. D.D. durumu Ömürevleri Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan eşi Dr. O.D'ye (56) haber verdi. Dr. O.D'nin olay yerine gelmesiyle S.M.T. arasında kavga çıktı ve birbirlerini darp ettiler.

        AA'nın haberine göre; Dr. S.M.T. kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti, Dr. D.D. ve eşi Dr. O.D. ise polis ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Olayla ilgili 3 doktor ekiplerce ifadeleri alınmak üzere polis merkezine intikal ettirildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Samsun
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        #Son dakika haberler
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