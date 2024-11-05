Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Samsun'da 475 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Güncel haberler

        Samsun'da 475 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 475 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 00:48 Güncelleme: 05.11.2024 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        475 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İlkadım ilçesinde takip edilen bir minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada, 475 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 1 şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        Özel: Halkın iradesiyle inatlaşılmaz
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        "Yaşayan bir efsaneydi"
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Yapay zekalı MR'lar geldi! İki kat daha fazla hastaya bakılacak
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Sel felaketinin ardından siyasi tartışmalar başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        ABD'den eski vekilin vize başvurusuna ret
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Habertürk Anasayfa