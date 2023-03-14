Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim Samsun'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Samsun'un 3 ilçesinde eğitime 1 günlük kar molası

Samsun'da yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu 3 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Giriş: 14.03.2023 - 02:47 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da 3 ilçede eğitime kar engeli
Samsun'da 3 ilçede eğitime kar engeli
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Ladik ilçesinin tamamında, Havza ve Kavak ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Mart Salı ara verildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre; eğitime ara verilen okulların güncel listesine http://samsun.meb.gov.tr/www/olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-egitim-ogretime-ara-verilen-okullarimiz/icerik/2754 adresinden ulaşılabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Restoranda silahlı kavga: 1 ölü
Restoranda silahlı kavga: 1 ölü
2 kişiyi silahla yaraladı, kendini çatı katına kilitledi
2 kişiyi silahla yaraladı, kendini çatı katına kilitledi
Tarsus'ta feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Tarsus'ta feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.