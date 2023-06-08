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Samsun'da 22'inci kattan zemine düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Giriş: 08.06.2023 - 23:26 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da 22'inci kattan zemine düşen işçi hayatını kaybetti
AA

Beypınar Mahallesi'nde bir inşaatın 22'inci katında çalışan Orhan Çelik (50), iddiaya göre, dış cephe kaplamalarını yapmak için kurulan asansörün montajının yapılmadan çalıştırılması üzerine platformla birlikte zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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