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Samsun'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 12 yaşındaki çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Caner Karagöz, tutuklandı

Giriş: 09.06.2023 - 00:54 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
AA

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19 Mayıs ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi adına Karagöl Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, adreste yapılan aramalarda 521 gram kubar esrar, 322 adet sentetik ecza, 40 adet uyuşturucu hap, 58 kök ekili vaziyette kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4.15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet sustalı bıçak, 11 adet 9 mm. fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 adet av tüfeği kartuşu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 650 TL para ele geçirildi.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLUSU UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANDI

Olayla ilgili 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 12 yaşındaki çocuğa nitelikli cinsel istismar suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan Caner Karagöz ve arkadaşı Ö.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Caner Karagöz çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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