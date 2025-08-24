Habertürk
        Haberler Gündem Samsun-Ankara kara yolunda şarampole devrilen TIR ulaşımı aksattı - Güncel haberler

        Şarampole devrilen TIR ulaşımı aksattı

        Samsun'un Kavak ilçesinde şarampole devrilen hurda yüklü TIR nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 01:17 Güncelleme: 24.08.2025 - 01:17
        Yakup Ö. idaresindeki yabancı plakalı hurda yüklü TIR, Samsun-Ankara kara yolunun Kavak geçişinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Aracın çekiciyle kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Samsun
        #samsun haber
        #yerel haber
