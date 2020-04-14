Koronavirüs pandemisi nedeniyle UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni süresiz olarak askıya almış ve herhangi bir tarih açıklamamıştı. Ancak, Avrupa futbolunun patronu, iki organizasyonu da salgının durumuna göre ağustos ayında bitirmeyi planlıyor. UEFA Başkanı Ceferin ve ekibi, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'ni üç hafta içerisinde sonlandıracak ve de şampiyonları belirleyecek. Turnuvaların oynanacağı şehirler ise henüz belli değil...



Bilindiği gibi 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacaktı. Devler Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, virüsün Avrupa'da yayılmaya başladığı sırada İspanyol ekibi Atletico Madrid ile oynadığı rövanşı uzatmalarda 3-2 kaybetmiş ve turnuvaya ikinci turda veda etmişti. UEFA'nın bu maçı oynatması İngilizler tarafından ağır bir dille eleştirilmişti. Manchester City'nin Real Madrid'le oynayacağı rövanş karşılaşması ise salgın nedeniyle askıya alınmıştı. UEFA'nın ilk hedefinin öncelik olarak son 16'da eksik kalan maçları oynatmak olduğu iddia edildi.

SEYİRCİSİZ, TARAFSIZ SAHA

Öte yandan Cadena SER'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin ağustos ayında finallerinin yapılarak bitirileceği yazılırken, maçların seyircisiz olacak şekilde tarafsız sahada oynanması konusunda da fikir birliğine varıldığı belirtildi. Haberde ayrıca maçların tek maç üzerinden oynanacağı da iddia edildi.