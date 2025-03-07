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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool evinde PSG ile kozlarını paylaşacak. Anfield'da oynanacak karşılaşmada Liverpool'a beraberlik tur için yeterli olurken, PSG'nin çeyrek finale yükselmesi için en az iki farkla kazanması gerekiyor. Fransız ekibinin bir farkla kazanması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Uzatma diliminde de eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek. Hatırlanacağı üzere Fransa'da oynanan ilk müsabakada PSG birçok gol pozisyonuna girmesine rağmen gol atamamış, 87. dakikada Eliot'tan yediği golle 1-0 mağlüp olmuştu. Peki, Liverpool- PSG rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:19
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool- PSG rövanş maçına sayılı günler kaldı. Play off turunda Brest'i 7-0 ve 3-0'lık skorlarla eleyen Enrique'nin öğrencileri, grup aşamasını lider bitirip son 16'ya direkt katılan Liverpool ile eşleşti. Etkili oyununa rağmen evinde Liverpool'a 1-0 kaybeden PSG, gözünü rövanş maçına çevirdi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve muhtemel 11'lerine dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Liverpool- PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          LİVERPOOL- PSG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Liverpool- PSG rövanş maçı 11 Mart Salı günü 23.00'te oynanacak.

        • 3

          LİVERPOOL- PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

          Anfield'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          LİVERPOOL MUHTEMEL 11

          Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Diaz, Jota

        • 5

          PSG MUHTEMEL 11

          Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

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