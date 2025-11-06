Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dördüncü hafta maçlarında futbolseverler nefes kesen mücadelelere tanık oldu. Temsilcimiz Galatasaray ise Ajax' deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Birbirinden zorlu maçların oynandığı Devler Ligi üçüncü hafta maçlarında sonuçların ardından güncel puan durumu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç sonuçları...