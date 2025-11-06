Şampiyonlar Ligi puan durumu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta maçları ile devam etti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan 4. hafta müsabakalarında sürpriz sonuçlara imza atıldı. Maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maç sonuçlarını ve oluşan puan durumunu gündemine aldı. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte Devler Ligi'nde oynanan maçlar ve oluşan puan durumu...
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA
Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 9 puanla 9. sırada yer alıyor.
4 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1
Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa): 0-1
Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz): 1-1
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 1-0
Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 1-1
Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 4-0
5 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor) 2-2
20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1) 1-0
23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1) 0-3
23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4) 0-1
23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5) 0-1
23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2) 2-1
23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3) 2-0
23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor) 4-1
23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1) 4-3
