Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak. Sarı kırmızılarda hedef devler ligi kalabilmek. Zorlu mücadeleye sayılı günler kala, "Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı hakkında tüm detaylar...
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Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı için nefesler tutuldu. Okan Buruk yönetiminde sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak sarı kırmızılılar, Young Boys karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, "Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Young Boys maçı tarihi ve saati...
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GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Young Boys maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de deplasmanda oynanacak, rövanş ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak
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GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Young Boys maçı TRT1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.
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GALATASARAY-YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ise 27 veya 28 Ağustos'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.
Sarı kırmızılı takım, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi Grup kuraları, 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.