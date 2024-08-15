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        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda?

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşılaşacak. Sarı kırmızılarda hedef devler ligi kalabilmek. Zorlu mücadeleye sayılı günler kala, "Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı hakkında tüm detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 00:17 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:17
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı için nefesler tutuldu. Okan Buruk yönetiminde sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak sarı kırmızılılar, Young Boys karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, "Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Young Boys maçı tarihi ve saati...

        • 2

          GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray - Young Boys maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de deplasmanda oynanacak, rövanş ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak

        • 3

          GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray-Young Boys maçı TRT1 ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY-YOUNG BOYS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray-Young Boys rövanş maçı ise 27 veya 28 Ağustos'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.

          Sarı kırmızılı takım, play-off turunu geçmesi halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi Grup kuraları, 29 Ağustos tarihinde çekilecek. Grup'taki ilk karşılaşmalar ise 17-19 Eylül tarihinde oynanacak.

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