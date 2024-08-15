Şampiyonlar Ligi play-off turu Galatasaray-Young Boys maçı için nefesler tutuldu. Okan Buruk yönetiminde sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak sarı kırmızılılar, Young Boys karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, "Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Young Boys maçı tarihi ve saati...