UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni sistemin, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacağı duyuruldu.

UEFA Hakem Komitesi, 10 Ağustos Çarşamba günü Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak 2022 UEFA Süper Kupası maçının hakemi olarak Michael Oliver'ı (İngiltere) atadı.