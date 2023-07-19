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        Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları: İşte bir üst tura yükselen 8 takım!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarından 8'i tamamlandı. İşte 2. tura yükselen takımlar...

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 00:37
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        Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarından 8'i tamamlandı.

        Karşılaşmalar sonucu Zalgiris, Rakow, Sheriff, Maccabi Haifa, Hacken, BATE Borisov, Zrinjski ve Breidablik, 2. eleme turuna yükseldi.

        Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

        Struga (Kuzey Makedonya) - Zalgiris (Litvanya): 1-2 (0-0)

        Flora Tallinn (Estonya) - Rakow (Polonya): 0-3 (0-1)

        Sheriff (Moldova) - Farul Constanta (Romanya): uzatmada 3-0 (0-1)

        Maccabi Haifa (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 2-1 (4-0)

        The New Saints (Galler) - Hacken (İsveç): 0-2 (1-3)

        Zrinjski (Bosna Hersek) - Urartu (Ermenistan): penaltılarda 4-3, uzatmada 2-3 (1-0)

        BATE Borisov (Belarus) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (1-1)

        Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda): 2-1 (1-0)

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