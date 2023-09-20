Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup maçları ile başladı. İşte gruplarda oynanan maçlar ve alınan tüm skorlar...
- 1
F Grubu:
Milan: 0 - Newcastle: 0
- 2
F Grubu:
PSG: 2 - Dortmund: 0
49' Mbappe (pen.), 58' Hakimi
- 3
G Grubu:
Young Boys: 1 - RB Leipzig: 3
33' Meschack / 3' Simakan, 73' Schlager, 90+2' Sesko
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- 4
G Grubu:
Manchester City: 3 - Kızılyıldız: 1
47' ve 60' Alvarez, 73' Rodri / 45' Osman Bukari
- 5
E Grubu:
Lazio: 1 - Atletico: 1
90+5' Provedel / 29' Pablo Barrios Rivas
Lazio'ya 1 puanı kaleci Provedel 90+5'te getirdi.
- 6
E Grubu:
Feyenoord: 2 - Celtic: 0
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- 7
H Grubu:
Barcelona: 5 - Antwerp: 0
11' ve 66' Joao Felix, 19' Lewandowski, 22' Bataille (k.k), 54' Gavi
- 8
H Grubu:
Shakhtar: 1 - Porto: 3
13' Kevin Jesus Kelsy Genez / 8' ve 15' Galeno, 29' Mehdi Taremi