Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Karabağ, Legia Varşova, Dinamo Brest, Celtic ve Kızılyıldız tur atladı.

Sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Sileks (Makedonya): 4-0

Legia Varşova (Polonya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 1-0

Dinamo Brest (Belarus) - Astana (Kazakistan): 6-3

Celtic (İskoçya) - Reykjavík (İzlanda): 6-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Europa (Cebelitarık): 5-0