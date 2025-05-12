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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı!

        UEFA, kulüp ve milli takım organizasyonlarında final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 20:19 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:19
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        İşte Devler Ligi finalinin hakemi!
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        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Inter ile Paris Saint-Germain arasındaki final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

        Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

        21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı'nda Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

        Zwayer'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

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        KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL KARŞILAŞMASINDA MARTINCIC GÖREV ALACAK

        Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında ise Hırvat hakem Ivana Martincic düdük çalacak.

        Arsenal ve Barcelona arasında 24 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Lisbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Martincic'in yardımcılıklarını Sanja Rodak-Karsic ve Maja Petravic yapacak.

        UEFA ayrıca 8 Haziran Pazar günü Münih'de Allianz Arena'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi Final maçını İsviçre futbol Federasyonundan Sandro Scharer'ın yöneteceğini, yardımcılıklarını ise Stephane de Almeida ve Jonas Erni'nin yapacağını belirtti.

        Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

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