UEFA Şampiyonlar Ligi günün maç programı 26 Kasım 2024 Salı günü için araştırılıyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. haftanın perdesi, bugün 9 maçla açılıyor. Birbirinden iddialı takımlar bugün sahaya çıkıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Kasım 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…