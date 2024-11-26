Şampiyonlar Ligi günün maç programı 26 Kasım 2024: Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda perde, bugün 9 maçla açılıyor. Destekledikleri takımların mücadelelerini kaçırmak istemeyen futbolseverler, 26 Kasım 2024 Şampiyonlar Ligi maç programı ve yayıncı kuruluşu için araştırmalar yapıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Kasım Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar listesi…
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UEFA Şampiyonlar Ligi günün maç programı 26 Kasım 2024 Salı günü için araştırılıyor. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. haftanın perdesi, bugün 9 maçla açılıyor. Birbirinden iddialı takımlar bugün sahaya çıkıyor. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 26 Kasım 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTA HEYECANI!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta heyecanı başlıyor.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta müsabakaları, bugün ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Haftanın açılış maçında 26 Kasım Salı günü TSİ 20.45'te Slovan Bratislava ile Milan, Sparta Prag ile Atletico Madrid karşılaşacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
"Devler Ligi"nde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
26 Kasım Salı
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Milan (İtalya)
20.45 Sparta Prag (Çekya)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Paris Saint Germain (Fransa)
23.00 Inter (İtalya)-Leipzig (Almanya)
23.00 Barcelona (İspanya)-Brest (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Sporting (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)
23.00 Young Boys (İsviçre)-Atalanta (İtalya)
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27 Kasım Çarşamba:
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Stuttgart (Almanya)
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Girona (İspanya)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
23.00 PSV (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Celtic (İskoçya)-Club Brugge (Belçika)
23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)
23.00 Aston Villa (İngiltere)-Juventus (İtalya)
23.00 Bologna (İtalya)-Lille (Fransa)
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ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.
Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
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