05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın önde gelen oyuncak üreticisi Barbie'nin, rol model bebeğinin yapılması için seçtiği paralimpik şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya çocuklarına ilham vereceği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Uluslararası yarışmalarda başarılara imza atan paralimpik sporcu Sümeyye Boyacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barbie tarafından seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Sümeyye'nin ifadeleri şöyle:
"Hayal dahi edemeyeceğim kadar büyük, bir o kadar da anlamlı bu projenin içerisinde yer almak beni öyle mutlu ediyor ki... 2020 senesinin Barbie tarafından Türkiye’den 'Yılın İlham Veren Kadını' olarak seçildiğimi ve Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, oradan oraya koşup zıplamak istedim. Çünkü 1959 yılından beri kız çocuklarına ilham veren Barbie'nin dünyada sadece sınırlı sayıda ürettiği rol model bebeklerinden biri olma şansını yakalamışım. Üstelik kolları olmasa da kanatları olan dünya üzerindeki bana benzeyen ilk ve tek Barbie bebek...Daha güzel ne olabilir ki derken, beni daha çok mutlu eden, Barbie'nin ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının 'Hayali Duvarları'nı ortadan kaldırmak için çeşitli alanlarda önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi ve kız çocuklarının hayallerine ulaşması amacıyla hazırlanan bu anlamlı projede yer almak oldu."
BAŞKAN UZTÜRK: SÜMEYYE İDEALİST BİR SPORCUMUZ
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uzturk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sümeyye'nin rol model olarak bebeğinin yapılmasından gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:
"Sümeyye, her şeyden evvel inanılmaz azimli, idealist bir sporcumuz. İki kolu olmamasına rağmen büyük bir azimle dünya platformunda büyük başarılar elde etti. Barbie tarafından seçilerek spora başlamak isteyen engellilere de rol model olan muazzam bir örnek. Kendi azminin dışında özellikle annesinin katkılarını da yakından biliyorum. Başarısının ortaya çıkması, kendi azmiyle birlikte bir ekip işi. Eğitmenlerinin desteğiyle sunulan imkanlar birleştiğinde ortaya Sümeyye Boyacı çıkıyor. İnşallah 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da adını yazdırarak tarihe geçecek bir sporcumuz olur. Yolu açık olsun."
Uztürk, engelli kadın sporcu adaylarına çağrıda bulunarak, "Sümeyye gibi Türk kadın sporcu sayısının artmasından yanayız. Topluma örnek, başarılı sporcu kadınlarımıza ne kadar destek olabilirsek kadın sporcu sayımızın o kadar artacağına inanıyoruz. Federasyonumuzun voleybol ve basketbol branşlarında hala sporcu eksiğimiz var. Sporcu adaylarımıza çağrıda bulunalım, kadın eli spora da dokunsun. Bu vesileyle de tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." şeklinde konuştu.
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