13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon'un konusu, nerede çekildiği ve oyuncuları sosyal medya tarafından merak edilmeye başladı. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç Yapımcılığını Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller'in üstlendiği dizisinin konusu Kafkas lakaplı Fırat'ın ve oğlu Güneş'in hayatını anlatan dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği hakkında detaylar haberimizde...
ŞAMPİYON KONUSU
“Kafkas” lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas’a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas’ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas’ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz “Şampiyon”! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!
ŞAMPİYON OYUNCULARI
Tolgahan Sayışman (Fırat Bölükbaşı)
Yıldız Çağrı Atiksoy (Suna)
Emir Özyakışır (Güneş Bölükbaşı)
Erdal Özyağcılar (Yaman Günaltay)
Erkan Avcı (Zafer)
Berk Yaygın (Serhat)
Bahar Süer (Mücella)
İlayda Alişan (Neslihan)
Deniz Durmaz (Eylül)
Şahin Kendirci (Şahin)
Burak Altay (Kado)
Mehmet Bozdoğan (Tansel)
Halit Özgür Sarı (Kerem)
Vedat Erincin (Harun)
Meltem Savcı (Gülten)
Onur Sermik
Faical Attougui (Necdet Suphi Özer)
Volkan Keskin (Uraz)
Kosta Kortidis
İştar Gökseven (Derviş Aladağlı)
Berna Koraltürk
ŞAMPİYON NEREDE ÇEKİLİYOR?
Şampiyon dizisi Artin'de başlarken dizinin çekimleri Fırat ve Güneş'in İstanbul'a gelmesiyle birlikte İstanbul'da Balat ve Beykoz'da devam ediyor.
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