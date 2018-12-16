Sampdoria: 2 - Parma: 0

İtalya Serie A Sampdoria - Parma maçına sahne oldu.Sampdoria takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Emil Audero, Joachim Andersen, Lorenzo Tonelli, Nicola Murru, Albin Ekdal, Jacopo Sala, Dennis Praet, Gaston Ramirez, Karol Linetty, Gianluca Caprari, Fabio QuagliarellaParma maça şu 11'le başladı: Luigi Sepe, Simone Iacoponi, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo, Alessandro Bastoni, Antonino Barilla, Matteo Scozzarella, Luca Siligardi, Luca Rigoni, Roberto Inglese, Jonathan BiabianyMücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakikada Sampdoria futbolcusu Nicola Murru sarı kart gördü. 66. dakikada Sampdoria oyuncusu Gianluca Caprari maçı 1-0 yapan golü attı.69. dakikada Sampdoria futbolcusu Fabio Quagliarella skoru 2-0 yaptı.İkinci 45 dakikada Parma futbolcusu Matteo Scozzarella ile Sampdoria futbolcusu Karol Linetty sarı kart gördü.Maçın 2. yarısında Sampdoria ekibinde Gianluca Caprari, Gaston Ramirez, Fabio Quagliarella oyundan çıktı, Gregoire Defrel, Riccardo Saponara, Dawid Kownacki yerine girdi, Parma takımında ise Luca Siligardi, Riccardo Gagliolo, Matteo Scozzarella çıkarken Fabio Ceravolo, Amato Ciciretti, Leo Stulac girdi. Mücadele 2-0 bitti.İddaa 143 koduyla açtığı bu maçta Sampdoria kazanır bahsine oynayanlara 1.60 oranını kazandırdı.Sampdoria son 5 maçta 2 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.