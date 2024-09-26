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        Haberler Gündem Güncel Samet'ten 5 gündür haber alınamıyor | Son dakika haberleri

        Samet'ten 5 gündür haber alınamıyor

        Çorum'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Samet Şeker için arama çalışması başlatıldı. 50 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları, telefon sinyalinin geldiği Obruk Barajı çevresinde sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:03
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        Samet'ten 5 gündür haber alınamıyor
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        Çorum'da 22 Eylül'de evden çıkan ve geri dönmeyen Samet Şeker'in ailesi polise başvurarak yardım istedi.

        Kayıp gencin bulunması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, jandarma ve İHH arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Telefon sinyalinin en son alındığı nokta olan Obruk Barajı çevresinde yoğunlaşan aramalarda, eğitimli köpekler de kullanılıyor.

        Havadan ve karadan yapılan aramalar titizlikle yürütülüyor.

        "İNŞALLAH SAĞ SALİM BULUNUR"

        Baba Esat Şeker, "22 Eylül akşamı oğlum evden çıktı, bir daha da eve dönmedi. Oğlum kaybolalı 5 gün oldu. AFAD, jandarma, polis, İHH ekipleri dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyorlar. İnşallah sağ salim bulunur" dedi.

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        #kayıp haberleri
        #çorum
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