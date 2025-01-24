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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Samet Akaydın resmen Çaykur Rizespor'da! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Samet Akaydın resmen Çaykur Rizespor'da!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydın ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.01.2025 - 22:57 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:57
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        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Milli Takım'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın kulüp başkanı İbrahim Turgut ve başkanvekili Adnan Er'in katılımıyla kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

        Transferle ilgili açıklamada bulunan kulüp başkanı İbrahim Turgut, "Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet’in Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, daha sonra da güçlü edecektir diye düşünüyorum. Rizespor’umuza ve şehrimize Allah hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

        Samet Akaydın ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak." görüşlerine yer verdi.

        FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

        Samet Akaydın'la yollarını ayıran Fenerbahçe, konuyla ilgili paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’a transfer olmuştur. Samet’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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