Samet Akaydın resmen Çaykur Rizespor'da!

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Milli Takım'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın kulüp başkanı İbrahim Turgut ve başkanvekili Adnan Er'in katılımıyla kendisini 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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Transferle ilgili açıklamada bulunan kulüp başkanı İbrahim Turgut, "Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet’in Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, daha sonra da güçlü edecektir diye düşünüyorum. Rizespor’umuza ve şehrimize Allah hayırlı etsin." ifadelerini kullandı.

Samet Akaydın ise transferde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Rize'nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak." görüşlerine yer verdi.

Hoş geldin, Samet Akaydin



Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe’den Samet Akaydin ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı.



Milli Takımımızda da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydin, Kulüp Başkanımız İbrahim Turgut ve Başkanvekili Adnan Er’in katılımıyla kendisini 1.5… pic.twitter.com/7DfPdOXXtz — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 24, 2025

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Samet Akaydın'la yollarını ayıran Fenerbahçe, konuyla ilgili paylaşım yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Samet Akaydın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’a transfer olmuştur. Samet’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.