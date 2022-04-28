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Samar Dadgar'dan 'evlilik' sorularına yanıt! Özcan Deniz...

Samar Dadgar'dan 'evlilik' sorularına yanıt!

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile evliliği 2019 yılında olaylı şekilde bitiren şarkıcı Özcan Deniz, Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Önceki gün objektiflere yansıyan modacı, Deniz'den yeni yılın ilk saatlerinde, Kıbrıs'ta evlenme teklifi aldığını açıkladı

28.04.2022 - 08:35 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir Özcan Deniz ile aşk yaşayan İranlı modacı Samar Dadgar, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın geleneksel olarak düzenlediği alışveriş şenliğinde stant açtı. Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Dadgar, gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

    Samar Dadgar, "İlk kermesimiz. Çok heyecanlıyız, burada olmaktan da çok mutluyuz. Herkes yaz için salaş elbiseler arıyor. İnşallah seneye koleksiyonumuzu genişleteceğiz. Biraz dekolteyi seviyorum." dedi.

  • "BU YAZ DÜĞÜN YOK"

    Tektaş yüzüğü ve pembe kıyafetiyle dikkat çeken Dadgar, basın mensuplarının "evlilik" sorularına, "Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs’ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum ama bu yaz düğün yok." yanıtını verdi.

  • "YÜKSEKLİK KORKUM VAR"

    Samar Dadgar’a Özcan Deniz ile çıktıkları Kapadokya tatili de soruldu. Modacı, "Çok güzel geçti. 'Asmalı Konak'ın çekildiği konağın önünden de geçtik. Balona ise binmedim çünkü yükseklik korkum var." dedi.

    Dadgar, ayrıca, "Özcan Bey'e bayram programında elimden geldiğince eşlik etmeye çalışacağım. Çok tatil gibi olmayacak. Daha çok konser olacağı için genelde İstanbul'da olacağız diye biliyorum." ifadelerini kullandı.

  • Sevgilisinin tarzını nasıl bulduğu sorusunu da cevaplayan Samar Dadgar, "Çok güzel giyiniyor. Tarzını çok beğeniyorum. Arada sırada fikir de veririm." şeklinde konuştu.

    Dadgar, sevgilisininin giyimine karışıp, karışmadığı sorulunca da, "Dekolteli ve mini elbiseleri onaylıyor." açıklamasını yapmıştı.

  • "HEDİYE GİBİ GELDİN, HOŞ GELDİN"

    Öte yandan Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açan Özcan Deniz'in, yeniden nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.

    Dadgar, geçtiğimiz haftalarda tektaşının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sevgilisiyle görüntülerinin de yer aldığı paylaşıma İranlı güzel, "Hediye gibi geldin, hoş geldin." mesajını not düşmüştü. Samar Dadgar'ın paylaşımı "evlilik" iddialarını güçlendirmişti.

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