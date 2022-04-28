"YÜKSEKLİK KORKUM VAR"

Samar Dadgar’a Özcan Deniz ile çıktıkları Kapadokya tatili de soruldu. Modacı, "Çok güzel geçti. 'Asmalı Konak'ın çekildiği konağın önünden de geçtik. Balona ise binmedim çünkü yükseklik korkum var." dedi.

Dadgar, ayrıca, "Özcan Bey'e bayram programında elimden geldiğince eşlik etmeye çalışacağım. Çok tatil gibi olmayacak. Daha çok konser olacağı için genelde İstanbul'da olacağız diye biliyorum." ifadelerini kullandı.