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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Salzburg ve Sparta Prag, devler liginde - Futbol Haberleri

        Salzburg ve Sparta Prag, devler liginde

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları oynandı. Avusturya ekibi Salzburg ile Çekya ekibi Sparta Prag, adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 00:42 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:43
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        Salzburg ve Sparta Prag, Devler Ligi'nde!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmaları oynandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag, İsveç temsilcisi Malmö'yü, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 2-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.

        Halil Umut Meler'in yönettiği müsabakada ise Avusturya temsilcisi Salzburg ile Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 1-1 berabere kaldı.

        İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Salzburg, sahasında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu.

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