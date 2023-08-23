Salvatore (Toto) Cutugno hayatını kaybetti

"TAKDİR EDİLEN BİR SANATÇIYDI"

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da, "Toto Cutugno’nun ölümüyle müzik dünyası popüler ve önemli bir yorumcuyu kaybetti. İtalyan olmanın gururuyla yurt dışında da takdir edilen bir sanatçıydı. Kendisi söz yazarı olarak da yeteneğini gösterdi. Bu acı dolu anda, ailesinin ve yakınlarının yanındayım" mesajını paylaştı.