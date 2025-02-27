Salvatore Foti'den yabancı hakem sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup etti ve grubunu 9 puanla lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti, açıklamalarda bulundu.

"ZORLU BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Takımda birlik havası olduğunu belirten Foti, "Çok fazla üst üste maçlarda iyi sonuçlar aldık ocak ayında. Topla ve topsuz dengeli bir oyun sergilemek istiyoruz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Aldığımız sonuçlar bunu gösteriyor zaten. Takımın performansından dolayı mutluyuz, birlik havası var. Herkes saha içinde neler yapması gerektiğini biliyor. Ocak ayından itibaren iyi oynuyoruz ama bunu devam ettirmeliyiz, çünkü önümüzde çok fazla maç var. Her kulvarda iddialı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Zorlu bir döneme gireceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." dedi.