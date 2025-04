Salon İKSV Uluslararası Caz Günü'nde Allysha Joy'u ağırlıyor

Melbourne’da doğup soul müziğiyle dünyanın dört bir yanına yayılan Allysha Joy, hip hop kolektifi 30/70 grubunun baş vokalisti olarak müzik kariyerine başladı.

Music Victoria Awards’ta En İyi Soul Albümü Ödülü’nü kazanan ve Worldwide Awards’ta En İyi Caz Albümü dalında aday gösterilen ilk albümü Acadie: Raw sonrasında kariyerini We Out Here, Montreux Caz Festivali, New York Winter Caz Festivali’ndeki performanslarıyla taçlandırdı.

REKLAM advertisement1

Joy, Ezra Collective, TheTeskeyBrothers, Children of Zeus ve KOKOROKO gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. İkinci albümü Torn: Tonic ile yapımcılık yeteneklerini de sergiledi.

Kıtalararası şiirsel meditasyon tarzıyla müzik dünyasına yepyeni bir ses katan Joy, 30 Nisan Uluslararası Caz Günü’nde Salon İKSV izleyicisini etkilemeye hazırlanıyor.

REKLAM

Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri: Allysha Joy

30 Nisan 2025 Çarşamba

Kapı açılışı: 20.30

Konser: 21.30

Salon İKSV etkinlikleri için biletler Passo’dan alınabilir. Öğrenciler, ek kontenjan açılan Eczacıbaşı Genç Bilet’le konser biletlerini 30 TL’ye alabiliyor.

Garanti BBVA kredi kartlarıyla biletlerinizi %20 indirimli alabilirsiniz. Mastercard sahiplerine çarşamba günleri alacakları Salon İKSV biletleri %25 indirimli.