Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Salmonella nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Salmonella tedavisi mümkün mü?

        Salmonella nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Salmonella tedavisi mümkün mü?

        İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin Salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirmesi gözleri hazır gıdaların tüketimine çevirdi. Salmonella bakterisi dışkıyla atıldığı için temas ettiği gıdalardan insanlara geçebildiği biliniyor. İPeki Salmonella nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 16:08 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Salmonella son günlerin sıklıkla konuşulan bakteriyerel hastalığı. İshal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterisi belirtileri ve bulaşıcı olma durumu merak ediliyor. Peki Salmonella bulaşıcı mı, öldürür mü, belirtileri nedir?

        • 2

          SALMONELLA NEDİR?

          Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

        • 3

          SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

          Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

          İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,

          İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.

          Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

          Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,

          Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.

          Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,

          Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

          Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

        • 4

          SALMONELLA BELİRTİLERİ NE?

          Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.

          Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

          Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

          Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Kan donduran olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip boğdular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Trump kendi adına 'coin' çıkardı
        Kedi sırası!
        Kedi sırası!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte bebeklere en çok verilen isimler
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Beşiktaş, Solskjaer'i açıkladı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Solskjaer'e şampiyon yardımcı
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        Sömestrda yola çıkacaklara lastik uyarısı
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        İnsaniyet namına bildirin! Yemle, tuzakla 3 gündür aranıyor!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Habertürk Anasayfa