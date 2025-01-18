Salmonella nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? Salmonella tedavisi mümkün mü?
İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin Salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirmesi gözleri hazır gıdaların tüketimine çevirdi. Salmonella bakterisi dışkıyla atıldığı için temas ettiği gıdalardan insanlara geçebildiği biliniyor. İPeki Salmonella nedir, nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?
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Salmonella son günlerin sıklıkla konuşulan bakteriyerel hastalığı. İshal, ateş ve mide ağrılarına neden olan, salmonella bakterisi belirtileri ve bulaşıcı olma durumu merak ediliyor. Peki Salmonella bulaşıcı mı, öldürür mü, belirtileri nedir?
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SALMONELLA NEDİR?
Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.
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SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,
İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,
İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.
Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,
Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,
Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.
Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,
Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.
Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.
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SALMONELLA BELİRTİLERİ NE?
Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar.
Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.
Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir.
Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.