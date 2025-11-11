Sally Kirkland, hayatını kaybetti
Altın Küre ödüllü ve Oscar adaylığı bulunan Sally Kirkland, kaldığı huzurevinde 84 yaşında hayatını kaybetti
Altın Küre ödüllü ve Oscar adaylığı bulunan ABD'li oyuncu Sally Kirkland, 84 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri Michael Greene, Kirkland'ın Palm Springs'te kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
New York'ta dünyaya gelen Kirkland, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar rol aldı. 1987 yapımı Anna filmindeki performansıyla 'en İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilen Kirkland, aynı rolle Altın Küre ödülü kazanmıştı.
Kirkland, sinemada Paul Newman ve Robert Redford'la The Sting, Barbra Streisand'la The Way We Were, Kevin Costner'la Revenge, Jim Carrey’le Bruce Almighty filmlerinde rol aldı.
Hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunları yaşayan Kirkland, geçen aylarda boyun, bilek ve kalça kırıkları nedeniyle tedavi görmüştü.
