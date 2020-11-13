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Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı çerçevesinde, Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan KABA öncülüğünde öğretmen ve öğrencileri ile birlikte 'Bugün Fidan, Yarın Nefes' sloganıyla fidan dikildi.

4 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Fidanlar Salihli-Çaypınar Mahallesi'nde Salihli kaymalamı Mehmet Kamil Sağlam ve Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek'in katılımları ile yapılan törende toplam 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

"SON NEFESİMİZE KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Okul müdürü Hasan Kaba, 30 öğrencisi ile gerçekleştirdikleri proje ile ilgili şöyle konuştu:

Sart Mahmut Ortaokulu Ailesi olarak, 'Bugün Fidan, Yarın Nefes'diyerek geleceğin nesli öğrencilerimiz ile "Geleceğe nefes ol" projesi kapsamında fidanları toprak ile buluşturduk. Buluşturmaya ve bu cennet vatanımızı yeşillendirmeye son nefesimize kadar devam edeceğiz.