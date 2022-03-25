Salih Özcan, Milli Takım'a dahil edildi

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Almanya’nın 1.FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Millî Takımımızın 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dâhil edildi.
A Millî Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan ve bu tercih FIFA tarafından da onaylanan Salih’in Almanya’yı da temsil etme hakkı bulunuyordu. Bu sezon Almanya 1. Ligi’nde 25 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, U15’ten başlayarak U21’e kadar genç millî takım düzeyinde Almanya adına forma giymişti.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Salih Özcan’a “hoş geldin” diyor ve Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz."
İLK AÇIKLAMASINI YAPTI
Tercihinden dolayı çok mutlu olduğunu ve ay-yıldızlı formaya layık olmaya çalışacağını belirten Özcan, "Bu kararı almamda en büyük faktör ailem oldu. Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim" dedi.
"STEFAN KUNTZ'UN KARARIMDA BÜYÜK ETKİSİ VAR"
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kararında etkili rol üstlendiğini kaydeden Salih Özcan, "Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi.
Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Her iki milli takım görevlileri beni gerçekten iyi karşıladılar. Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Hansi Flick ile de olumlu görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde ailem ile aldığımız ortak kararı kendilerine ilettim, saygı ile karşıladılar. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum" dedi.
"MİLLİ TAKIMLAR SEVİYESİNDE TÜRKİYE'YE UZUN YILLAR KATKI SAĞLAMAK VE BÜYÜK TURNUVALARA KATILMAK İSTİYORUM"
Kişisel olarak Köln'de üst seviyede futboluna devam etmek istediğini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Milli takımlar seviyesinde ise Türkiye'ye uzun yıllar katkı sağlamak ve büyük turnuvalara katılmak istiyorum. Türk Milli Takımı'nın maçları çok duygusal ve çekişmeli geçiyor, bunun bir parçası olmak ve katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
"BUNDAN SONRA TAMAMIYLA FUTBOLA KONSANTRE OLACAĞIM"
Salih Özcan son olarak şunları söyledi: "Öncelikle bu süreçte bana destek olan aileme, Stefan Kuntz'a ve Hansi Flick'e ve FC Köln'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Artık kararımı verdim, bundan sonra tamamıyla futbola konsantre olup hem kulüp hem de milli takımlar seviyesinde en üst seviyede mücadeleme devam edeceğimi bilmenizi istiyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!